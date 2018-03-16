Церемония награждения состоялась в президентской ложе киевского НСК Олимпийский

Чемпиону зимней Олимпиады в Пхенчхан Александр Абраменко в пятницу, 16 марта, вручили сертификат на 500 тысяч гривен. Об этом сообщает Укринформ .

Церемония награждения состоялась в президентской ложе киевского НСК Олимпийский.

Согласно меморандуму, подписанному между Минмолодьспорта Украины, рекламно-маркетинговым агентством Совместная победа и ТМ Parimatch, обладатель золота Игр-2018 получил сертификат на 500 тысяч гривен.

Также отмечается, что в мае на развязке метро Левобережная появится именная клумба в честь Абраменко размером 65 квадратных метров. Для ее изготовления используют около 14 тысяч цветов.

Ранее президент Петр Порошенко вручил Абраменко орден За заслуги III степени и сертификат на квартиру.

Ранее Министерство молодежи и спорта решило выплатить 125 тыс. долларов фристайлисту Александру Абраменко .