Сводка Новостей
- Обыски в "Новой почте": В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное производство открыто по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах
- Могерини напомнила россиянам о необходимости вернуть Крым
- Филатов о Ярославском: Дружа с Сашей, Боря решит две серьезнейшие городские проблемы. И теперь Боря будет носить за Сашей портфель
- Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось
- На теле избитой няней девочки с ДЦП в Харькове эксперты нашли травмы и синяки – адвокат
|Олимпийскому чемпиону Абраменко вручили премию в 500 тысяч
|16.03.2018 21:32
|
Церемония награждения состоялась в президентской ложе киевского НСК ОлимпийскийАлександр Абраменко вручили сертификат на 500 тысяч гривен. Также в мае в столице на развязке метро Левобережная появится именная клумба в его честь.
Александр Абраменко. Фото: sport.img.com.ua
Чемпиону зимней Олимпиады в Пхенчхан Александр Абраменко в пятницу, 16 марта, вручили сертификат на 500 тысяч гривен. Об этом сообщает Укринформ.
Церемония награждения состоялась в президентской ложе киевского НСК Олимпийский.
Согласно меморандуму, подписанному между Минмолодьспорта Украины, рекламно-маркетинговым агентством Совместная победа и ТМ Parimatch, обладатель золота Игр-2018 получил сертификат на 500 тысяч гривен.
Также отмечается, что в мае на развязке метро Левобережная появится именная клумба в честь Абраменко размером 65 квадратных метров. Для ее изготовления используют около 14 тысяч цветов.
Ранее президент Петр Порошенко вручил Абраменко орден За заслуги III степени и сертификат на квартиру.
Ранее Министерство молодежи и спорта решило выплатить 125 тыс. долларов фристайлисту Александру Абраменко.
Напомним, фристайлистив Александр Абраменко стал 18 февраля олимпийским чемпионом XXIII Игр в Пхенчхан (Республика Корея). В суперфинале соревнований по лыжной акробатике Александр набрал 128,51 балла.