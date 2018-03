В результате кадровых перестановок в США директором Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел – первая женщина на этом посту. В прошлом она работала агентом под прикрытием, а в начале 2000-х возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, где американцы удерживали и пытали предполагаемых террористов. По этой причине в 2017 году европейские правозащитники требовали немедленно арестовать Хаспел, если она приедет в Европу. "ГОРДОН" рассказывает, что известно о будущей главе ЦРУ и почему американские СМИ считают ее назначение тревожным сигналом. | В 2013 году Хаспел могла стать главой Национальной секретной службы, но Сенат заблокировал ее назначение из-за связи с секретными тюрьмами ЦРУ Фото: ЕРА Денис КОНДАК После того, как действующий глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео будет назначен госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона, ЦРУ впервые в истории возглавит женщина – 61-летняя Джина Хаспел."Поздравляю всех!" – написал по этому поводу президент США Дональд Трамп, объявивший о кадровых перестановках в Twitter. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г. Будущая глава ЦРУ Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах центральной Европы и центральной Азии. С февраля 2017 года она была заместителем Помпео.Информация о большей части ее карьеры в открытых источниках отсутствует. Известно, что в 2005 году Хаспел была оперативным сотрудником контртеррористического центра ЦРУ, затем работала главой резидентуры ЦРУ в Лондоне и Нью-Йорке, а в 2013-м стала и.о. главы Национальной секретной службы (NCS).Тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан предлагал назначить Хаспел главой NCS на постоянной основе, но комитет Сената США заблокировал это решение из-за причастности Хаспел к скандалу с секретными тюрьмами.Они были созданы ЦРУ во время "войны против терроризма", которую начал Вашингтон после терактов 11 сентября 2001 года. Это учреждения за пределами США, в которых спецслужба содержала и допрашивала подозреваемых в терроризме. В этих тюрьмах американцы использовали "расширенные методы допроса", которые в действительности были пытками заключенных.Информация об этих заведениях была засекречена, однако расследования правозащитников и журналистов показали, что ЦРУ учредило около 50 тюрем в 28 странах мира, еще 45 учреждений – в Афганистане и Ираке. Страны, которые по информации Фонда Сороса участвовали в программе ЦРУ. Они помогали поймать подозреваемых в терроризме, позволили США использовать свои аэропорты для перемещения задержанных или размещали секретные тюрьмы на своей территории. Фото: wikipedia.org В Европе первая секретная тюрьма появилась в Польше. Она находилась в селе Старе-Кейкуты в трех часах езды от Варшавы. Издание The Washington Post со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ писало, что за согласие на создание этой тюрьмы американская спецслужба заплатила польской разведке $15 млн наличными.Информация об отдельных тюрьмах ЦРУ начала появляться в расследованиях американских СМИ и отчетах правозащитных организаций еще в 2002 году, однако США впервые признали их существование только в сентябре 2006-го.Тогда президент Джордж Буш – младший заявил, что эти учреждения и допросы были "важным инструментом в войне с террором" и позволили получить информацию, которая спасла жизни американцев. Он утверждал, что ЦРУ обращалось с заключенными гуманно и не использовало пытки. Год спустя Буш издал приказ, которым разрешил ЦРУ продолжать использование "расширенных методов допроса". "Расширенные методы допроса" использовались с разрешения Буша. Фото: ЕРА В январе 2009 года новый президент США Барак Обама обязал ЦРУ как можно скорее закрыть секретные тюрьмы и не использовать их в дальнейшем. В апреле того же года директор ЦРУ Леон Панетта отчитался о закрытии всех тюрем и отказе спецслужбы от "расширенных методов допроса".Через пять лет, в 2014 году, специальный комитет по разведке Сената США завершил расследование дела о секретных тюрьмах и представил парламенту свой отчет. Большая часть 6000-страничного документа остается засекреченной, опубликованы лишь ключевые выводы. Согласно этому докладу, в 2000-х годах ЦРУ проводило "жестокие" допросы задержанных, которые не были эффективным способом получения информации. Выяснилось, что настоящую информацию о допросах ЦРУ долгое время скрывало от других американских ведомств и контролирующих органов.По данным сенатского комитета, во всех секретных тюрьмах содержались 119 подозреваемых в терроризме. Против 39 из них применялись "расширенные методы допроса": лишение сна, пытки водой, холодом, неудобной позой и другие. Семь из них так и не сообщили ЦРУ никакой информации. 47 подозреваемых находились в тюрьмах более года. Как минимум 26 подозреваемых были невиновны и задержаны по ошибке.В 2002 году Хаспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде (кодовое название "Кошачий глаз"). Там удерживались саудовец Абд-эль-Рахим аль-Насири и палестинец Абу Зубайда. Последнего называли правой рукой Усамы бен Ладена Именно против палестинца ЦРУ впервые применило "расширенные методы допроса". По данным издания The New Yorker, Хаспел лично присутствовала на этом допросе, но принимала ли она непосредственное участие – неизвестно.За месяц в тюрьме Абу Зубайду 83 раза пытали водой (так называемая имитация утопления). В результате "расширенных методов допроса" он потерял зрение на левом глазу. Показания палестинца оказались бесполезными: источник The Washington Post отмечал, что полученные данные не позволили ЦРУ раскрыть ни одного заговора, а наиболее ценные сведения – имена членов "Аль-Каиды" – он сообщил еще до начала пыток.ВИДЕО В 2008 году писатель Кристофер Хитченс испытал на себе имитацию утопления. Он продержался около 20 секунд, после чего прервал опыт. Видео: Vanity Fair / YouTube Газета The New York Times отмечает, что допросы двух задержанных были сняты на видео. 92 пленки хранились в резидентуре ЦРУ в Таиланде, но в 2005 году их уничтожили по приказу руководителя секретной службы ЦРУ Хосе Родригеса.В тот момент главой его аппарата была Джина Хаспел. В своей книге "Как агрессивные действия ЦРУ после 9/11 спасли жизни американцев" Родригес писал, что Хаспел подготовила проект этого приказа, а он "сделал глубокий вдох и с утомленным удовлетворением нажал "Отправить".Из-за причастности Хаспел к пыткам базирующийся в Берлине Европейский центр конституционных прав и прав человека в 2017 году призывал генерального прокурора Германии немедленно арестовать американку, если она появится в Европе.Никаких официальных решений по этому поводу Трамп пока не принимал, однако американские СМИ предполагают, что назначение Хаспел может стать шагом в данном направлении. Нынешние лидеры США не скрывали, что поддерживают методы работы ЦРУ в первые годы войны с терроризмом.Когда в 2014 году сенатский комитет представил доклад о пытках в секретных тюрьмах, Майк Помпео (на тот момент – член Палаты представителей США) заявил, что применявшие "расширенные методы допроса" сотрудники ЦРУ – "не палачи, а патриоты". По его словам, программы ЦРУ соответствовали всем законам и конституции США. Будущий госсекретарь США Майк Помпео в прошлом оправдывал пытки ЦРУ. Фото: ЕРА Трамп во время предвыборной кампании в феврале 2016 года утверждал, что "пытки работают". В случае победы на выборах он обещал немедленно разрешить спецслужбам применять имитацию утопления и другие методы "гораздо хуже".Эту позицию он подтверждал и после победы на выборах. В январе 2017 года Трамп дал интервью ABC News, в котором заявил о необходимости "бороться с огнем огнем" и напомнил, что террористы "отрубают головы" христианам на Ближнем Востоке. Для назначения Хаспел главой ЦРУ ее кандидатуру должен утвердить Сенат. Слушания и голосование по этому вопросу ожидается в апреле. После анонса кадровых перестановок сенатор Джон Маккейн заявил, что пытки задержанных в 2000-х были "одной из самых темных глав американской истории", и теперь Хаспел придется объяснить Сенату характер своего участия в программе ЦРУ.



