По версии следствия, в Киеве женщина организовала обман ряда
документов по отчуждению кредитного портфеля государственного
"Укргазбанка". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители задержали подозреваемую в хищении средств
"Укргазбанка" Фото: Укргазбанк / Facebook "В 2015 году она под
предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банков
умышленно и по предварительному сговору с другими лицами
организовала обман ряда документов по отчуждению кредитного
портфеля "Укргазбанка", – говорится в сообщении.По версии
следствия, женщина создала ряд фиктивных предприятий, где
руководили и работали подконтрольные ей люди."В результате
указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а
имущество в залоге банка на сумму 250 млн грн незаконно выбыло
из-под его ипотеки", – рассказали в прокуратуре.Женщине
сообщили о подозрении в мошенничестве в отдельно крупных размерах,
подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе и
фиктивном предпринимательстве. Сейчас она находится под
арестом.Согласно информации на сайте "Укргазбанка",
94,94% уставного капитала банка принадлежат государству.
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