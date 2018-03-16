Путин надеется на слабость украинского правительства и парламента

Об этом экс-президент Франции Франсуа Олланд говорил на встрече со студентами в рамках симпозиума "Революция и война в Украине и их итоги" в Варшаве, сообщает Еспресо.TV .

Симпозиум был организован Европейским институтом Натолин, на встрече были и студенты из Украины.

"Если будем считать, что Дональд Трамп обеспечит нам безопасность - станем слабыми - и этим воспользуется Путин", - сказал экс-президент.

По его словам, Путин надеется на слабость украинского правительства и парламента - и вероятно, это ошибка его аналитиков.

"Путин хочет накануне выборов вбить клин в политическую среду, чтобы сделать ее хрупкой и отвлечь от нее общественное мнение - а после получить гибкое, более склонное к соглашению правительство", - пояснил Олланд.