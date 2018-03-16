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|Путин дестабилизирует Украину перед выборами, чтобы получить "удобную" власть, - Олланд
|16.03.2018 21:55
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Путин надеется на слабость украинского правительства и парламентаПрезидент РФ Владимир Путин хочет накануне выборов 2019 года в Украине вбить клин в политическую среду, чтобы сделать ее хрупкой
Франсуа Олланд. Фото: AFP
Об этом экс-президент Франции Франсуа Олланд говорил на встрече со студентами в рамках симпозиума "Революция и война в Украине и их итоги" в Варшаве, сообщает Еспресо.TV.
Симпозиум был организован Европейским институтом Натолин, на встрече были и студенты из Украины.
"Если будем считать, что Дональд Трамп обеспечит нам безопасность - станем слабыми - и этим воспользуется Путин", - сказал экс-президент.
По его словам, Путин надеется на слабость украинского правительства и парламента - и вероятно, это ошибка его аналитиков.
"Путин хочет накануне выборов вбить клин в политическую среду, чтобы сделать ее хрупкой и отвлечь от нее общественное мнение - а после получить гибкое, более склонное к соглашению правительство", - пояснил Олланд.
По мнению Олланда, украинские политики должны быть ответственными и противостоять реализации этого плана. Политики ЕС должны быть удвоенными усилиями финансово и политически поддерживать украинское правительство, а также давление на РФ энергетическими санкциями, ведь от этого зависит безопасность и самой Европы.