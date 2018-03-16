Ненависть не порождает ничего хорошего, заявил премьер-министр
Украины Владимир Гройсман, комментируя данные Генпрокуратуры о
намерении внефракционного нардепа Надежды Савченко устроить теракт
в парламенте. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гройсман: Я не видел материалы Фото: kmu.gov.ua "Я не видел
материалы. То, что я слышал, – я в это верю. Я в это верю, и я
думаю, что это проблема психического здоровья. Знаете,
ненависть – она не порождает ничего хорошего", – сказал
Гройсман.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
направил в Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании
Верховной Рады.
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