Средние цены по стране 16 марта снизились на 5-7 коп./л

В частности, на 1,5 грн./л все виды горючего подешевели на станциях SUN OIL: А-92 - до 25,90 грн/л, А-95 - до 26,40 грн/л, ДТ - до 24,40 грн/л, - сообщает enkorr.

Отметим, что значительное снижение цен в этой сети происходит в рамках акции "Сезон выгодных поворотов", которая предусматривает скидки на горючее по пятницам и субботам.

В сети "Маркет" бензины и дизельное топливо подешевели на 0,50-0,62 грн/л.

Такие сети как AMIC, "Укргаздобыча", "Татнефть-АЗС-Украина" и "Катрал" опустили цены на 6-30 коп./л.

Средние цены по стране 16 марта снизились на 5-7 коп./л .