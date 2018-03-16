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|Дизтопливо и бензин продолжают дешеветь
|16.03.2018 22:02
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Средние цены по стране 16 марта снизились на 5-7 коп./лВ период с 15 по 16 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили снижение.
Фото: EPA/UPG
В частности, на 1,5 грн./л все виды горючего подешевели на станциях SUN OIL: А-92 - до 25,90 грн/л, А-95 - до 26,40 грн/л, ДТ - до 24,40 грн/л, - сообщает enkorr.
Отметим, что значительное снижение цен в этой сети происходит в рамках акции "Сезон выгодных поворотов", которая предусматривает скидки на горючее по пятницам и субботам.
В сети "Маркет" бензины и дизельное топливо подешевели на 0,50-0,62 грн/л.
Такие сети как AMIC, "Укргаздобыча", "Татнефть-АЗС-Украина" и "Катрал" опустили цены на 6-30 коп./л.
Средние цены по стране 16 марта снизились на 5-7 коп./л.
Напомним, АМКУ подозревает ОККО и WOG в сговоре АЗС синхронно повышали цены на бензин. В течение 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.