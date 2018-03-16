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Порошенко: АТО изменена на операцию Объединенных сил
16.03.2018 22:09
В подчинение командованию Объединенных сил переходят привлеченные к выполнению задач на Донбассе представители военных формирований и правоохранительных органов, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Мы меняем формат этой операции Фото: president.gov.ua Порошенко отметил, что ситуация развивается согласно принятому закону о реинтеграции."Именно этим документом, где изложена моя стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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