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|Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко обвиняется в коррупции
|08.10.2019 17:19
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко обвиняется в коррупции. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Спустя месяц после решения нового правительства об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), власть решилась назначить нового "хозяина" города.
Им станет депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко.
Назначение может состоятся уже в ближайшие дни после того как в среду соответствующее представление президенту сделает Кабинет Министров.
Что означает поход Ткаченко на Киев, анализирует "
Окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский, но он с кадровыми перестановками в Киеве не спешил.
В начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к закону "О столице", который окончательно разделит полномочия мэра и главы КГГА. При чем из только разнообразия соответствующих проектов изменений парламент поддержал именно проект авторства Александра Ткаченко. Примечательно, что один из соавторов проекта - депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин - охарактеризовал этот проект как "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол".
Текст проекта предполагает настоящую административную революцию в Киеве - создание магистрата (к которому перейдут полномочия КГГА по исполнительной власти в городе), восстановление 10 райсоветов, обустройство ратушей в каждом районе. Количество депутатов в Киевраде сократится со 120 до 80, они будут выбираться на пропорциональной основе при условии прохождения партиями 5% барьера.
Но все эти изменения вступают в силу только после выборов горсовета и городского головы.
Поэтому пока выборы не пройдут, вся реальная власть в Киеве будет принадлежать главе КГГА. То есть, в скором времени, Александру Ткаченко.
Вероятно, он понимает эту угрозу и, по данным "Страны", активно лоббирует назначение выборов в Киеве на декабрь. Ориентировочная дата - 15 декабря.