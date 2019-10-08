Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко обвиняется в коррупции. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Похоже, я очень ошибался, друзья, когда называл Комитет по гуманитарной и информационной политике Рады самым мирным. Помните, я писал о проголосованном в Комитете законопроекте «Про державу підтримку кінематографії в Україні» ? Так вот, став законом, он не только заложит пятипроцентные выплаты из госбюджета производителям антироссийских фильмов, но также сделает возможной приватизацию «Одесской киностудии», большая часть акций которой пока еще принадлежит государству. И все бы ничего — все уже привыкли: война, Россия, Путин…если бы не один пикантный момент. В соответствии с декларацией, поданной 03.10.19 Александром Ткаченко, руководителем Комитета, который провел этот законопроект через сессионный зал, именно он, Александр Ткаченко и является конечным бенефициаром компаний, владеющих другой частью акций этой самой «Одесской киностудии»…

Как думаете, должен ли был глава Комитета Ткаченко заявить о конфликте интересов и не голосовать за этот законопроект или им, «слугам народа», можно? Чтобы этот вопрос не стал риторическим, часть ОПЗЖ задала его НАБУ и ГБР, направив соответствующие заявления о преступлении." - Заявил Ренат Кузьмин.

Спустя месяц после решения нового правительства об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), власть решилась назначить нового "хозяина" города.

Им станет депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александр Ткаченко.

Назначение может состоятся уже в ближайшие дни после того как в среду соответствующее представление президенту сделает Кабинет Министров.

Что означает поход Ткаченко на Киев, анализирует " Страна.ua ".

Впервые информация о том, что медийщик Александр Ткаченко возглавит Киев, начала курсировать в СМИ еще летом, когда глава Администрации президента Андрей Богдан попросил правительство сместить Кличко с этой должности. Но тогдашний Кабмин под руководством Владимира Гройсмана не торопился брать под козырек и выполнять просьбы главы президентской администрации. А вот новое правительство медлить не стало, и такое представление поддержало еще 4 сентября.

Окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский, но он с кадровыми перестановками в Киеве не спешил.

В начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к закону "О столице", который окончательно разделит полномочия мэра и главы КГГА. При чем из только разнообразия соответствующих проектов изменений парламент поддержал именно проект авторства Александра Ткаченко. Примечательно, что один из соавторов проекта - депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин - охарактеризовал этот проект как "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол".

Текст проекта предполагает настоящую административную революцию в Киеве - создание магистрата (к которому перейдут полномочия КГГА по исполнительной власти в городе), восстановление 10 райсоветов, обустройство ратушей в каждом районе. Количество депутатов в Киевраде сократится со 120 до 80, они будут выбираться на пропорциональной основе при условии прохождения партиями 5% барьера.

Но главное - будут существенно изменены полномочия КГГА и его главы, которые преобразуются в префектуру и в префекта соответственно. Все функции по непосредственному управлению городским хозяйством перетекут в магистрат (членов которого будет назначать мэр и горсовет), а у префекта останутся только надзорные функции. Правда, довольно широкие - он получит возможность блокировать любые решения властей столицы.

Но все эти изменения вступают в силу только после выборов горсовета и городского головы.

Поэтому пока выборы не пройдут, вся реальная власть в Киеве будет принадлежать главе КГГА. То есть, в скором времени, Александру Ткаченко.

С одной стороны, это для него (и для тех, кто поставил его на этот пост) хорошо. Так как он получит реальные властные рычаги, а бытие на этой должности может стать трамплином для последующего участия в выборах мэра города. Который после выборов и получит расширенные (через магистрат) полномочия. С другой стороны - Ткаченко возглавит КГГА как раз накануне зимы. И именно на него падет вся ответственность за проблемы зимнего периода. При том, что никакого опыта в работе в коммунальном хозяйстве у Ткаченко нет (он всю жизнь был журналистом и медиаменеджером, а также кинопродюсером). И, соответственно, вместо зарабатывания имиджевых очков Ткаченко может получить полный имиджевый провал.

Вероятно, он понимает эту угрозу и, по данным "Страны", активно лоббирует назначение выборов в Киеве на декабрь. Ориентировочная дата - 15 декабря.

Но по этому поводу единства в "Слуге народа" нет. Причина - в усиливающихся противоречиях внутри Зе-команды.

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