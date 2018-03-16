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Фейгин заявил, что на поведение Савченко могло повлиять ее окружение, "странным образом" связанное с Кремлем
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16.03.2018 22:17
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Во время пребывания Надежды Савченко в российской тюрьме сотрудники
Федеральной службы безопасности РФ с ней не контактировали, заявил
адвокат Марк Фейгин. Фейгин: Изменение ее позиции совершенно может
быть связано с тем, что на нее оказывает влияние элита, которая
после ее освобождения имела возможность с ней контактировать Фото:
Александр Каргин / Facebook По его словам, поведение Савченко после
освобождения из российской тюрьмы вызывает ряд вопросов."И поездку
в Москву, которую я обсуждал и критиковал. И поездка в Донецк. И
поездка в Минск, для встречи с лидерами ОРДЛО. Вот тут уже
возникают вопросы, но я не могу на них ответить. Имел ли место
какой-нибудь контакт с представителями или кураторами российских
спецслужб?" – отметил Фейгин.Он добавил, что лица, которые
сотрудничали с Савченко, контактировали с близкими к Кремлю людьми,
между них глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и руководитель
движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук."Изменение ее позиции
совершенно может быть связано с тем, что на нее оказывает влияние
элита, которая после ее освобождения имела возможность с ней
контактировать. В период тюрьмы такого влияния не было. Потому что
это сразу стало бы известно. Если бы с ней разговаривали
оперативники ФСБ в тюрьме, то об этом бы стало известно. Так или
иначе", – убежден Фейгин.Он также подчеркнул, что Служба
безопасности Украины наблюдала за Савченко и знает о всех ее
возможных контактах с "кураторами".13 марта издание "Страна"
написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с
высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в
Украине. Вероятно, это была провокация.15 марта генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.
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