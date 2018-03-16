Во время пребывания Надежды Савченко в российской тюрьме сотрудники Федеральной службы безопасности РФ с ней не контактировали, заявил адвокат Марк Фейгин. Фейгин: Изменение ее позиции совершенно может быть связано с тем, что на нее оказывает влияние элита, которая после ее освобождения имела возможность с ней контактировать Фото: Александр Каргин / Facebook По его словам, поведение Савченко после освобождения из российской тюрьмы вызывает ряд вопросов."И поездку в Москву, которую я обсуждал и критиковал. И поездка в Донецк. И поездка в Минск, для встречи с лидерами ОРДЛО. Вот тут уже возникают вопросы, но я не могу на них ответить. Имел ли место какой-нибудь контакт с представителями или кураторами российских спецслужб?" – отметил Фейгин.Он добавил, что лица, которые сотрудничали с Савченко, контактировали с близкими к Кремлю людьми, между них глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и руководитель движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук."Изменение ее позиции совершенно может быть связано с тем, что на нее оказывает влияние элита, которая после ее освобождения имела возможность с ней контактировать. В период тюрьмы такого влияния не было. Потому что это сразу стало бы известно. Если бы с ней разговаривали оперативники ФСБ в тюрьме, то об этом бы стало известно. Так или иначе", – убежден Фейгин.Он также подчеркнул, что Служба безопасности Украины наблюдала за Савченко и знает о всех ее возможных контактах с "кураторами".13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в Украине. Вероятно, это была провокация.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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