Защита Саакашвили будет добиваться закрытия дела в отношении него

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает " Интерфакс-Украина ".

"15 марта 2018 года я подал жалобу на постановление прокурора Генпрокуратуры Домбровского от 6 марта 2018 года о приостановлении уголовного производства в отношении Саакашвили. Противоправность остановки "нового" уголовного производства обусловлена ​​тем, что ни Саакашвили, ни его защита не получали нового подозрения, и действительно Саакашвили не является участником уголовного судопроизводства, в рамках которого, в частности, был направлен требование в Нидерланды об отборе образцов голоса у него", - заявил адвокат.

Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили будет добиваться закрытия дела в отношении него.

Как известно, 6 марта ГПУ приостановила расследование дела Саакашвили о якобы заговоре с беглецом Курченко о финансировании акций протеста в Украине - через требование по правовой помощи в Нидерланды.

Отметим, Саакашвили требует , чтобы Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела в отношении него.