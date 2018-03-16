Утром 16 марта в Харькове эксперты снимали побои у 14-летней Валерии Сандеви, мать которой заявила, что ее ребенка избила няня. Об этом сообщила адвокат семьи Сандеви Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян. В Харькове няня избила 14-летнюю девочку с ДЦП Фото: newsroom.kh.ua Утром 16 марта правоохранители снимали побои."Эксперт нашел на ребенке многочисленные телесные повреждения, синяки и кровоподтеки. Мы пока что не согласны с квалификацией и не знаем какое обвинение в итоге выдвинет прокуратура. О наказании пока говорить рано, но мы будем настаивать на максимальном", – сказала адвокат.Абдуллаева-Мартиросян отметила результаты судмедэкспертизы будут 19 или 20 марта.Лариса Сандеви, мать пострадавшего ребенка, заявила, что минувшей ночью у ее дочери была высокая температура и она плохо спала."Она стала очень нервная, плаксивая, прячет глазки и пугается. Я сегодня расчесывала Леру другой расческой. Она боится ту, которой причесывала ее няня. Мы обязательно будем обращаться к психологу, ребенок был общительный, а сейчас, даже когда мы с ней вдвоем, мне кажется, что Лера меня боится. Вчера нас пригласили в гости соседи, а она даже не общалась со своим другом", – сказала Сандеви.Мама девочки отметила, что дочь жалуется на боль в голове и глазах, следовательно ей нужно будет обследоваться у нейрохирурга.15 марта издание NewsRoom сообщило, что женщина в Харькове сняла на скрытую камеру, как няня била ее 14-летнюю дочь с ДЦП. В полиции заявили, что няню забрали в райотдел.Позже стало известно, что информация о происшествии внесена в Единый список досудебных расследований по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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