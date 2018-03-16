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Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось
16.03.2018 22:25
Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось
У режиссера крошатся зубы и выпадают волосы
Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно держат в колонии на Ямале, ухудшилось.
Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось Фото: radiosvoboda.org

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но бесповоротно", - написала сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

Напомним, 13 ноября стало известно, что Олег Сенцов содержится в штрафном изоляторе колонии "Белый медведь"Позже Дмитрий Динзе сообщил, что режиссера освободили с ШИЗО. Ранее Сенцов находился в колонии в Якутии, однако его перевели "через общественную активность в его поддержку", заявил адвокат.

Российская власть обвинила крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко в причастности к терактам в Крыму. По сфабрикованному обвинению Сенцова приговорили к 20 годам заключения, Кольченко - к 10 годам в колонии строгого режима.

Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Более 60 членов Всемирной организации писателей призвали президента России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова.

  • Макрону передали книгу рассказов Сенцова
  • Олега Сенцова нашли в колонии в Лабытнанге, - адвокат
  • Во Франции культурные деятели написали открытое письмо с требованием освободить Сенцова

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