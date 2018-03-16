Сводка Новостей
- На чемпионате мира по футболу в РФ будут использовать видеоповторы – ФИФА
- Львовские националисты готовы патрулировать польские военные захоронения
- Порошенко призвал Эрдогана не признавать российские выборы в аннексированном Крыму
- Гройсман: Я не собираюсь принимать участие в президентских выборах
- В Днепропетровской области патрульные подобрали раненую сову, относящуюся к занесенному в Красную книгу редкому виду
|Филатов о Ярославском: Дружа с Сашей, Боря решит две серьезнейшие городские проблемы. И теперь Боря будет носить за Сашей портфель
|16.03.2018 22:33
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Компания Ярославского в рамках подготовки Харькова к чемпионату Европы по футболу 2012 года финансировала строительство международного аэропорта в городе. Аэропортом управляет связанная с бизнесменом компания.Металлургическим заводом в Днепре владела Evraz plc – международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, одним из собственников которой является российский миллиардер Роман Абрамович. 1 марта Evraz сообщила о продаже предприятия компании DCH Ярославского за $106 млн.
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