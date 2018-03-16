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|Могерини напомнила россиянам о необходимости вернуть Крым
|16.03.2018 22:33
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ЕС также не признает результатов голосования на так называемых "выборах" президента РФЕвропейский Союз в связи с четвертой годовщиной незаконного "референдума" в Крыму напомнил о поддержке территориальной целостности и государственного суверенитета Украины и непризнании аннексии полуострова Россией.
Федерика Могерини. Фото: digitaljournal.com
"Европейский Союз остается твердо преданным суверенитету и территориальной целостности Украины. Евросоюз в очередной раз подчеркивает, что он не признает аннексию и осуждает нарушение международного права. Это привело к прямым изменениям в системе международной безопасности, что имеет значительные негативные последствия для международного правового порядка, защищает целостность и суверенитет государств", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам международной политики и политики безопасности Федерики Могерини, рапространенном в пятницу, 16 марта, передает "Укринформ".
Глава европейской дипломатии пояснила, что аннексия полуострова стала одной из причин для введения санкций ЕС против России.
Могерини подчеркнула, что ЕС также не признает результатов голосования на так называемых "выборах" президента РФ в оккупированном Крыму, осуждает милитаризацию полуострова и строительство Керченского моста.
В заявлении также говорится об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, а также содержится призыв немедленно освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семену и других незаконно осужденных украинских граждан.
"ЕС призывает к полному обеспечению международных стандартов в области прав человека на полуострове", - подчеркнула Могерины.
Евросоюз также указал России на необходимость выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины.
Отметим, глава украинского МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
Напомним, представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявлял, что Европейский союз не признает проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыма.