Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Обыски в "Новой почте": В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное производство открыто по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах
16.03.2018 22:41
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий под личный контроль. Сегодня в офисах "Новой почты" в нескольких городах прошли обыски Фото: Нова Пошта / Facebook "По данным Государственной фискальной службы и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств, и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах", – написала Сарган.
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1880370068703175
По ее словам, генпрокурор Юрий Луценко взял расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий под личный контроль.Сарган добавила, что на следующей неделе Луценко заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта"."Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта» не будет получено, уголовное производство будет закрыто", – резюмировала пресс-секретарь генпрокурора.Сегодня сооснователь компании "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Сарган сообщила, что обыски в 15 складских и офисных помещениях "Новой почты" проводились в рамках уголовного производства. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить