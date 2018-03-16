Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий под личный контроль. Сегодня в офисах "Новой почты" в нескольких городах прошли обыски Фото: Нова Пошта / Facebook "По данным Государственной фискальной службы и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств, и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах", – написала Сарган. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1880370068703175 По ее словам, генпрокурор Юрий Луценко взял расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий под личный контроль.Сарган добавила, что на следующей неделе Луценко заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта"."Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта» не будет получено, уголовное производство будет закрыто", – резюмировала пресс-секретарь генпрокурора.Сегодня сооснователь компании "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Сарган сообщила, что обыски в 15 складских и офисных помещениях "Новой почты" проводились в рамках уголовного производства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки новая уголовного производства почта родственных Теги: происшествия