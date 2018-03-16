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|Обыски в "Новой почте": В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное производство открыто по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах
|16.03.2018 22:41
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https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1880370068703175
По ее словам, генпрокурор Юрий Луценко взял расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий под личный контроль.Сарган добавила, что на следующей неделе Луценко заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта"."Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта» не будет получено, уголовное производство будет закрыто", – резюмировала пресс-секретарь генпрокурора.Сегодня сооснователь компании "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Сарган сообщила, что обыски в 15 складских и офисных помещениях "Новой почты" проводились в рамках уголовного производства.
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