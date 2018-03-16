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Небоженко: Савченко – это психически неуравновешенный политик, который возомнил себя мессией
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16.03.2018 22:49
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"Страшные" картины уничтожения Верховной Рады внефракционным
нардепом Надеждой Савченко, которые "рисует" генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко, возбуждают у украинцев фантазию, отметил
директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор
Небоженко. Небоженко: Абстрактная "идея переворота" витает в
воздухе Фото: Виктор Небоженко / Facebook "Савченко – это
психически вспыльчивый политик, который возомнил себя мессией. В
этом смысле она мало отличается от самого Порошенко, который тайно
считает себя непонятым "Спасителем" украинского народа и страшно
обижается, когда прикормленные порохоботы сомневаются в этом.
Разница в том, что Порошенко за словами умеет скрывать свои мысли и
лихо обманывать, а Савченко "включает" поток слов, где любой
следователь легко может найти признаки уголовной ненависти к
действующей власти и сумбурные намеки на любовь к народу", –
написал он.По мнению Небоженко, Савченко – "удобный персонаж
для политических интриг Кремля и Банковой"."Страшные картины
уничтожения Верховной Рады руками "тяжеловоруженной" Савченко
(минометы, гранаты, автоматы, пистолеты), которые рисует Луценко
(генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. – )
скорее ласкают чувство справедливости и возбуждают фантазию
непокорных, но слабовольных украинцев", – считает директор
"Украинского барометра".Он считает Савченко "очень слабым и мелким
политиком" и "никаким" руководителем военно-политического
переворота."Для объективности надо признать, что абстрактная "идея
переворота" витает в воздухе. После поражений двух майданов и после
проведения трех "судьбоносных" выборов, от 2004 до 2014 стало ясно,
что ничто не может поколебать силы криминально-олигархического
режима, который уничтожает Украину", – заявил Небоженко.По его
словам, смена политиков на вершине власти не приносит добра
Украине, а каждый новый президент "хуже предыдущего".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1934849450158704&id=100009010040969
13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников,
Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о
возможном военном перевороте в Украине.15 марта генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.
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