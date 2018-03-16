Ей диагностировали трещину в правом запястье

Как сообщили BBC в больнице в городе Джодхпур, Клинтон госпитализирован утром в среду, 14 марта.

По словам главного врача Суреша Гоял, прежний кандидат в президенты США пробыла в больнице "около 15-20 минут". Он отказался раскрыть характер травмы Клинтон.

По данным источника The Indian Express , Клинтон сломала запястье, когда поскользнулась и упала в ванной отеля Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре.

В сообщении отмечается, что Клинтон сделали рентген и компьютерную томографию. По словам источников в больнице, ей диагностировали трещину в правом запястье. Ей наложили гипс и посоветовали пройти еще один осмотр через три дня.