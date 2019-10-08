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|Гончаренко просит ГБР начать расследование против Зеленского из-за Рябошапки
|08.10.2019 17:37
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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил депутатское обращение в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле текущего года, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен подконтрольный ему кандидат.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По мнению Гончаренко, в подобном заявлении президента усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.
Напомним, в расшифрованном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа говорится, что Трамп обратил внимание Зеленского на приостановление расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
В свою очередь Зеленский заверил, что у Трампа в Украине есть только друзья и что новый генпрокурор возьмется за это дело.