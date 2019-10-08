Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил депутатское обращение в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле текущего года, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен подконтрольный ему кандидат.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не может Президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит Генеральному прокурору что-то сделать. Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране", - отмечает нардеп.

По мнению Гончаренко, в подобном заявлении президента усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, в расшифрованном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа говорится, что Трамп обратил внимание Зеленского на приостановление расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В свою очередь Зеленский заверил, что у Трампа в Украине есть только друзья и что новый генпрокурор возьмется за это дело.

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