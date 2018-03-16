Сводка Новостей
- На чемпионате мира по футболу в РФ будут использовать видеоповторы – ФИФА
- Львовские националисты готовы патрулировать польские военные захоронения
- Порошенко призвал Эрдогана не признавать российские выборы в аннексированном Крыму
- Гройсман: Я не собираюсь принимать участие в президентских выборах
- В Днепропетровской области патрульные подобрали раненую сову, относящуюся к занесенному в Красную книгу редкому виду
|Польша готовит льготы для фирм, которые нанимают украинцев
|16.03.2018 23:45
|
Правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких местностях страны и в каких областях требуются работники из-за рубежаПравительство Польши готовит изменения в законодательство, которые облегчают получение разрешений на работу для украинцев. Об этом рассказал министр инвестиций и развития Ежи Квецинский на форуме Европа-Украина, который проходил в Польше.
Фото: з відкритих джерел
Новая миграционная программа должна облегчить жизнь, между прочих, украинцам, работающим в Польше, передает Радио Польша.
В то же время польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов. Также Варшава хочет изменить законодательство, которое будет помогать украинцам в открытии собственных фирм.
Правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких местностях страны и в каких областях требуются работники из-за рубежа. В документе будет также указано, какие компетенции и профессии необходимы сейчас стране.
Будет создано также информационную систему о работе, образовании, здравоохранении и жилье. Польская власть хочет урегулировать миграцию в целом.
Министр добавил, что новая миграционная программа будет готова уже к лету.
Работа над этим планом продолжается уже несколько месяцев. Официальные ведомства пока общаются с бизнесом, чтобы понять его потребности.
В то же время спикер Сейма Польши Марек Кухцинский рассказал, что сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев.
"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше - до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", - заявлял он.
Напомним, в 2017 году объем перечислений украинцев из Польши вырос почти в полтора раза.