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Польша готовит льготы для фирм, которые нанимают украинцев
16.03.2018 23:45
Польша готовит льготы для фирм, которые нанимают украинцев
Правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких местностях страны и в каких областях требуются работники из-за рубежа
Правительство Польши готовит изменения в законодательство, которые облегчают получение разрешений на работу для украинцев. Об этом рассказал министр инвестиций и развития Ежи Квецинский на форуме Европа-Украина, который проходил в Польше.
Польша готовит льготы для фирм, которые нанимают украинцев Фото: з відкритих джерел

Новая миграционная программа должна облегчить жизнь, между прочих, украинцам, работающим в Польше, передает Радио Польша.

В то же время польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов. Также Варшава хочет изменить законодательство, которое будет помогать украинцам в открытии собственных фирм.

Правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких местностях страны и в каких областях требуются работники из-за рубежа. В документе будет также указано, какие компетенции и профессии необходимы сейчас стране.

Будет создано также информационную систему о работе, образовании, здравоохранении и жилье. Польская власть хочет урегулировать миграцию в целом.

Министр добавил, что новая миграционная программа будет готова уже к лету.

Работа над этим планом продолжается уже несколько месяцев. Официальные ведомства пока общаются с бизнесом, чтобы понять его потребности.

В то же время спикер Сейма Польши Марек Кухцинский рассказал, что сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев.

"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше - до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", - заявлял он.

Напомним, в 2017 году объем перечислений украинцев из Польши вырос почти в полтора раза.

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