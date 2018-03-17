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|В Днепропетровской области патрульные подобрали раненую сову, относящуюся к занесенному в Красную книгу редкому виду
|17.03.2018 00:01
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https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2020180131583844
По словам ветеринаров, сову, вероятно, сбил автомобиль. У птицы диагностировали сильный ушиб правой стороны и поврежденный глаз. Ее отправили в кислородную камеру и начали лечение."Как только лечение поможет сове оправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую природу", – отметили в патрульной полиции.
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