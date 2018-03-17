Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что
баллотироваться в президенты у него "нет никакого желания". Вчера
23.47 | комментариев: Гройсман заяви, что у него есть "готовность к
ответственности" Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "Я не
собираюсь принимать участие в президентских выборах", – сказал
он.На уточняющий вопрос о "внутренней готовности стать главой
государства" глава правительства заявил, что у него "всегда есть
готовность к ответственности"."Но у меня нет никакого желания,
никаких планов баллотироваться в президенты Украины. Точка", –
подчеркнул он.Гройсман отметил, что его "единственная
амбиция" – чтобы Украина стала лучше.Президентские выборы в
Украине должны пройти в 2019 году.
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