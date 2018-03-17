Украина рассчитывает на традиционную поддержку со стороны Турции,
отметил президент Украины Петр Порошенко в разговоре с турецким
коллегой Реджепом Эрдоганом. Порошенко поговорил с Эрдоганом Фото:
EPA Порошенко также призвал граждан Турции воздержаться от
мониторинга голосования в Крыму."Крым – это Украина. И мы
рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", –
сказал Порошенко.Президенты согласовали график контактов на высшем
уровне, в том числе – проведение седьмого заседания Стра
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