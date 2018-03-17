Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Порошенко призвал Эрдогана не признавать российские выборы в аннексированном Крыму
17.03.2018 00:17
Украина рассчитывает на традиционную поддержку со стороны Турции, отметил президент Украины Петр Порошенко в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Порошенко поговорил с Эрдоганом Фото: EPA Порошенко также призвал граждан Турции воздержаться от мониторинга голосования в Крыму."Крым – это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", – сказал Порошенко.Президенты согласовали график контактов на высшем уровне, в том числе – проведение седьмого заседания Стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить