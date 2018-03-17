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Львовские националисты готовы патрулировать польские военные захоронения
17.03.2018 00:17
Львовские националисты готовы патрулировать польские военные захоронения
По мнению националистов, к взрыву на территории Мемориала орлят, который произошел 13 марта, причастны пророссийские силы, управляемые ФСБ
О своей готовности присоединиться к патрулированию польского воинского захоронения "орлят" на Лычаковское кладбище во Львове, чтобы не допустить новых инцидентов заявили представители Нацкорпуса и Национальных дружин.
Львовские националисты готовы патрулировать польские военные захоронения Фото: unian.ua

Об этом шла речь на пресс-конференции Нацкорпуса по недавнего взрыва на Лычаковское кладбище, сообщает Укринформ.

"Совместно с охраной Лычаковского кладбища и полицией мы готовы присоединиться к патрулированию территории захоронений ночью. Именно сейчас ведутся переговоры по этому поводу", - отметил руководитель львовской ячейки Национальных дружин Андрей Бондарь.

По мнению националистов, к взрыву на территории Мемориала орлят, который произошел 13 марта, причастны пророссийские силы, управляемые ФСБ. Их действия направлены на ухудшение украинско-польских отношений.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта на территорию Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове через забор бросили взрывное устройство, вероятно, гранату. Взрыв произошел близко от захоронений. Надгробия не пострадали, людей в то время на кладбище не было. Лиц, совершивших теракт, пока не установлено.

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