Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал историческим решение о внедрении видеоповторов на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Вчера 23.55 | комментариев: Инфантино: Видеоповторы на 99% обеспечивает точное судейское решение Видео: EPA "В этом году у нас будет первый чемпионат мира с видеоповторами. Это очень важное историческое решение. За последние месяцы мы провели исследование, которое доказало, что на просмотр повтора в среднем тратится около 20 секунд, но это на 99% обеспечивает точное судейское решение", – отметил он.Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Эксперимент с использованием видеоповторов начался в марте 2016 года. За это время VAR был использован в 15 чемпионатах, между которых Бундеслига и Серия А, а также в кубке Англии.В декабре 2017 года президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отмечал, что систему видеоповторов могут внедрить и в украинской премьер-лиге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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