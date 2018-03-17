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|Украина максимально ограничит любой экономический доступ России – Гройсман
|17.03.2018 00:40
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Он пояснил, что для России Украина была сырьевым придатком, следовательно сейчас стоит сосредоточиться на развитии собственной экономики.
Гройсман рассчитывает, что РФ понесет убытки от прекращения Киевом указанной программы.
Программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011–2020 годы была утверждена 7 июня 2011 года.
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