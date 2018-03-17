Принятая в 2011 году программа экономического сотрудничества с Россией не отвечает украинским национальным интересам, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.20 | комментариев: Гройсман заявил, что программа уже не выполняется Фото: kmu.gov.ua "Думаю, уже в среду (21 марта. – ) мы разорвем программу... Мы считаем, что она не отвечает национальным интересам", – сказал он.По словам главы правительства, программа уже не выполняется."Но и формальности никакой не должно быть. Мы ее разорвем, и даже оснований думать, что она есть, не будет... Максимально мы будем делать, чтобы ограничить любой экономический доступ России", – заявил Гройсман.Он назвал ошибкой "безоглядную политику привязки украинской экономики" к России, которая была ранее.16 марта Гройсман заявил, что будет сделано все возможное, чтобы "страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине". Он пояснил, что для России Украина была сырьевым придатком, следовательно сейчас стоит сосредоточиться на развитии собственной экономики. Гройсман рассчитывает, что РФ понесет убытки от прекращения Киевом указанной программы. Программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011–2020 годы была утверждена 7 июня 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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