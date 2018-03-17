Бойцы Национальных дружин вместе с активистами Национального
Корпуса и работниками полиции будут вести регулярный обход
территории Лычаковского кладбища во Львове, где находится польский
Мемориал орлят. По словам националистов, обход призван не допустить
"провокаций кремлевской сволочи". Националисты Львовской области:
Мы протягиваем руку нашим друзьям-полякам, но предупреждаем, что
наша рука превратится в кулак, как только вы попытаетесь посягнуть
на нашу Землю Фото: Національний Корпус Львівщина / Facebook "13
марта во Львове произошел акт вандализма: неизвестные осквернили
Мемориал польских воинов, которые были похоронены на украинской
земле сто лет назад. Взрыв, целью которого была международная
провокация, совершили по-злодейски – ночью. Понятно, что путинские
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