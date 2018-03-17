|
Пашинский о Савченко: Я абсолютно убежден, что этому человеку нужна медицинская помощь
|
17.03.2018 01:04
|
Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский считает,
что для внефракционного нардепа Надежды Савченко должна быть
назначена психиатрическая экспертиза. Пашинский: Для того,
чтобы россияне захватили Украину, в России есть только один
сценарий --- государственные перевороты Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Он убежден, что Верховная рада даст дозволение на
привлечение Савченко к ответственности."Я абсолютно убежден, что
этому человеку нужна медицинская помощь на первом этапе. Нельзя ее
судить в таком состоянии, в котором она сейчас находится", –
отметил Пашинский.Нардеп подчеркнул, что для того, чтобы Россия
"захватила" Украину, нужен государственный переворот внутри."Для
того, чтобы россияне захватили Украину, в России есть только один
сценарий – это чтобы мы внутри начали. Не гражданскую войну, а
государственные перевороты. Тогда ослабленную державу они могут
захватить. Как показала практика 2014 – 2016 годов, наше
неослабленное государство они захватить не смогли", – добавил
Пашинский.Он также напомнил, что товарищ Савченко, руководитель
"Офицерского корпуса" Владимир Рубан, второй раз получил партию
оружия от главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. Пашинский
уточнил, что речь идет о 120-мм минометах и патронах к нему."Любой
воин или минометчик вам скажет, что одной такой мины, а там
дальность до 8 км, довольно, чтобы обвалить купол. Любой воин или
минометчик скажет, что подготовленному расчету надо максимум
два-три выстрела. Это 40-50 секунд", – отметил
Пашинский. Рубана задержали 8 марта в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную
Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак
рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также
глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия
с лидерами группировки "ДНР".13 марта издание "Страна" написало,
что по данным источников, Савченко вела переговоры с
высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в
Украине. Вероятно, это была провокация.15 марта генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.В тот же день
Савченко заявила, что видела, как в гостиницу "Украина"
во время Революции достоинства заводил снайперов нынешний
спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а позже извинилась и сказала,
что имела в виду Пашинского.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира