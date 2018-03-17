На президента Американской академии кинематографических искусств и
наук Джона Бейли поступило три жалобы о домогательствах, сообщил
журнал Variety со ссылкой на собственные источники. Бейли
возглавляет киноакадемию с августа 2017 года Скриншот: Oscars /
YouTube По их данным, в академию поступило три жалобы на действия
75-летнего Бейли. О поле и профессии пострадавших не сообщается.
Академия проводит собственное расследование и отказалась от
комментариев до его завершения.Бейли известен как оператор многих
культовых фильмов, в том числе "День сурка", "Большое
разочарование" и "Американский жиголо". Президентом киноакадемии
был избран в августе 2017 года.Американская академия киноискусств
является учредителем "Оскара". В 2018 году ряд кинодеятелей не
допустили к церемонии награждения премией из-за обвинений в
домогательствах.
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