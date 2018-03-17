На президента Американской академии кинематографических искусств и наук Джона Бейли поступило три жалобы о домогательствах, сообщил журнал Variety со ссылкой на собственные источники. Бейли возглавляет киноакадемию с августа 2017 года Скриншот: Oscars / YouTube По их данным, в академию поступило три жалобы на действия 75-летнего Бейли. О поле и профессии пострадавших не сообщается. Академия проводит собственное расследование и отказалась от комментариев до его завершения.Бейли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе "День сурка", "Большое разочарование" и "Американский жиголо". Президентом киноакадемии был избран в августе 2017 года.Американская академия киноискусств является учредителем "Оскара". В 2018 году ряд кинодеятелей не допустили к церемонии награждения премией из-за обвинений в домогательствах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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