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Джонсон отказался пожать руку российскому послу в Лондоне
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17.03.2018 01:28
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон "всем своим
видом" продемонстрировал возмущение политикой Кремля, рассказал
посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Яковенко заверил, что спокойно
воспринял поведение Джонсона Фото: EPA Яковенко напомнил, что "есть
определенный британский протокол в тех случаях, когда посла
вызывают в МИД". По его словам, Джонсон "всем своим видом
продемонстрировал возмущение политикой России".Посол РФ заверил,
что "воспринял это спокойно", а разговор с министром "даже по
неприятному поводу – это всегда возможность поговорить и
задать необходимые вопросы".4 марта в британском
Солсбери госпитализировали с симптомами
отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили
сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по
данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.
Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить
объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Соединенного
Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум Лондона.14 марта власти
Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также
о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.15
марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в
ответ вышлет из страны британских дипломатов.
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