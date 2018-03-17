Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон "всем своим видом" продемонстрировал возмущение политикой Кремля, рассказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яковенко заверил, что спокойно воспринял поведение Джонсона Фото: EPA Яковенко напомнил, что "есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД". По его словам, Джонсон "всем своим видом продемонстрировал возмущение политикой России".Посол РФ заверил, что "воспринял это спокойно", а разговор с министром "даже по неприятному поводу – это всегда возможность поговорить и задать необходимые вопросы".4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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