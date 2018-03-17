В состав организованной вооруженной банды, которая похищала людей с целью получения выкупа, входили выходцы из кавказского региона, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления, четверым суд избрал меру пресечения в виде ареста Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook Он подчеркнул, что банда была создана "по этническому признаку"."В состав банды входили выходцы из кавказского региона. Члены этой вооруженной банды специализировались на похищении и незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в отдельно крупных размерах. В частности, установлен факт похищения в ноябре 2017 жителя Одессы за освобождение которого преступники требовали у его родных $200 тыс.", – написал Аброськин. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1850107661948566 По его словам, установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления, четверым суд избрал меру пресечения в виде ареста."Согласно постановлений суда, было проведено более 30 обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Выявлены и изъяты вещественные доказательства по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и др", – добавил замглавы полиции Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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