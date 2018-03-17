Сводка Новостей
- Глава Союза журналистов заявил об "атаке" на организацию
- Москалькова просит международные организации повлиять на решение Киева запретить голосование на выборах президента РФ в Украине
- В Одесской области правоохранители задержали членов вооруженной банды, похищавшей людей
- Джонсон отказался пожать руку российскому послу в Лондоне
- Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: ФСБ делает деньги с помощью средств и методов российской организованной преступности
|В Одесской области правоохранители задержали членов вооруженной банды, похищавшей людей
|17.03.2018 01:36
|
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1850107661948566
По его словам, установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления, четверым суд избрал меру пресечения в виде ареста."Согласно постановлений суда, было проведено более 30 обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Выявлены и изъяты вещественные доказательства по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и др", – добавил замглавы полиции Украины.
Поделитесь статьей с друзьями