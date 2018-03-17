Российский омбудсмен Татьяна Москалькова написала письмо в ООН, Совет Европы и ОБСЕ, где просит помочь гражданам России проголосовать за своего президента на территории Украины. Москалькова: Расцениваю эту позицию министра внутренних дел Украины Авакова как вопиющее нарушение норм международного права о праве на участие в выборах без ограничений Фото: moscalkova.ru "Настоятельно прошу вас вмешаться в эту ситуацию и побудить украинские власти обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны", – отметила Москалькова.По ее словам, "возмутителен тот факт", что заявление о недопуске россиян к выборам президента России сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который является "членом всех основных международных договоров и организаций по правам человека"."Расцениваю эту позицию министра внутренних дел Украины как вопиющее нарушение норм международного права о праве на участие в выборах без ограничений, определенных Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и другими международными инструментами и декларациями", – добавила Москалькова.Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК уже заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".В посольстве РФ в Украине журналисту агентства УНИАН сообщили, что выборы президента РФ на территории Украинского государства состоятся.В министерстве иностранных дел РФ заявили, что запретом проводить выборы президента России на территории дипломатических миссий государства в Украине руководство Украинского государства мстит России за аннексию Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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