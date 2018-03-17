|
Москалькова просит международные организации повлиять на решение Киева запретить голосование на выборах президента РФ в Украине
|
17.03.2018 01:51
|
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова написала письмо в ООН,
Совет Европы и ОБСЕ, где просит помочь гражданам России
проголосовать за своего президента на территории Украины.
Москалькова: Расцениваю эту позицию министра внутренних дел Украины
Авакова как вопиющее нарушение норм международного права о праве на
участие в выборах без ограничений Фото: moscalkova.ru "Настоятельно
прошу вас вмешаться в эту ситуацию и побудить украинские власти
обеспечить избирательные права российских граждан на территории
страны", – отметила Москалькова.По ее словам, "возмутителен тот
факт", что заявление о недопуске россиян к выборам президента
России сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который
является "членом всех основных международных договоров и
организаций по правам человека"."Расцениваю эту позицию министра
внутренних дел Украины как вопиющее нарушение норм международного
права о праве на участие в выборах без ограничений, определенных
Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о
гражданских и политических правах и другими международными
инструментами и декларациями", – добавила Москалькова.Сегодня
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил,
что граждане России не смогут проголосовать за своего
президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева,
Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК уже заявили,
что украинские власти "не знают норм международного права".В
посольстве РФ в Украине журналисту агентства УНИАН сообщили,
что выборы президента РФ на территории Украинского государства
состоятся.В министерстве иностранных дел РФ заявили, что запретом
проводить выборы президента России на территории дипломатических
миссий государства в Украине руководство Украинского государства
мстит России за аннексию Крыма.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира