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Глава Союза журналистов заявил об "атаке" на организацию
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17.03.2018 01:59
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Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей
Томиленко задался вопросом, есть ли в стране журналисты, напавшие
на которых наказаны не декларативно, а "весомо". Томиленко: Не
удивляемся уже, когда читаем новости об избиении журналистов
силовиками Фото: ІРРП - Інститут розвитку регіональної преси /
Facebook "Прекратите атаку на НСЖУ! Странная ситуация – в
защиту чиновников и силовиков относительно нарушения ими прав
журналистов и угроз свободе слова стали "медийные организации".
Молчат чиновники. Нет публичных отчетов полицейских и прокуроров.
Коалиция не назначает парламентские слушания. Игнорирует критику
руководство Национального совета по вопросам телевидения и
радиовещания. Зато адвокатами власти выступают отдельные
общественные организации, которые специальными заявлениями сегодня
убеждают, что свободе слова в Украине угрожают отчеты Национального
союза журналистов Украины. И отчеты международных
экспертов", – написал он.Томиленко задался вопросом, есть ли в
Украине журналисты, напавшие на которых наказаны не декларативно, а
"весомо"."Почему мы смирились уже, что нет новостей по
расследованию убийства Павла Шеремета? И не удивляемся уже, когда
читаем новости об избиении журналистов силовиками?" – отметил
глава НСЖУ."Отчеты НСЖУ относительно физической безопасности
свидетельствуют о системной безнаказанности. А регулярные уже
заявления национальных медиа о притеснениях являются
доказательством реальных угроз свободе слова", – заявил
Томиленко.
https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/1609064832511708
12 марта Союз журналистов опубликовал письмо Томиленко к
председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой немедленно
внести на голосование в парламент постановление о назначении
слушаний по физической безопасности журналистов.Отмечалось, что в
2017 году зафиксировано 90 инцидентов применения силы к
журналистам. За первые два месяца 2018-го – 10.
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