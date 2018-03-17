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Госпогранслужба Украины: С начала года биометрический контроль на админгранице с Крымом прошли 250 человек
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17.03.2018 02:06
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Биометрический контроль на админгранице с Крымом по состоянию на 16
марта производился без происшествий, отметил помощник начальника
Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван
Шевцов. Пограничники имеют право снимать отпечатки пальцев у
путешествующих прямо в пункте пропуска Фото: dpsu.gov.ua По
состоянию на 16 марта 2018 года на контрольном пункте въезда/выезда
"Каланчак" биометрический контроль прошли 154 гражданина, из них
139 – граждане России, три – Туниса, один – Сирии,
один – Кыргызстана. На КПВВ "Чаплинка" – 15, все
они – граждане РФ. На КПВВ "Чонгар" – 81 гражданин, из
них 80 – россиян и один – пакистанец.По словам Шевцова,
биометрический контроль производился без происшествий, для
пересечения админграницы иностранцы имели специальные разрешения,
которые оформляли в органах миграционной службы.Система фиксации
биометрических данных на пунктах пропуска через государственную
границу Украины, а также через админграницу с Крымом заработала с 1
января 2018 года. Новые меры контроля касаются граждан из 70 стран
миграционного риска, в том числе и России.Путешествующим необходимо
иметь при себе биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев
будут снимать пограничники.27 января в Госпогранслужбе сообщали,
что украинскую границу по новым правилам пересекли 50 тыс.
иностранцев.
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