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Канада выделит $4,65 млн в поддержку Вооруженных сил Украины
17.03.2018 02:14
Канада "безоговорочно поддерживает народ Украины", заверила министр иностранных дел страны Христя Фриланд. Фриланд: Мы продолжим оказывать давление на Россию Фото: EPA "Канада безоговорочно поддерживает народ Украины. Мы продолжим оказывать давление на Россию, в том числе через экономические санкции, пока она не выполнит свои обязательства по международному праву в отношении суверенитета Украины", – подчеркнула она.13 декабря 2017 года Канада включила Украину в список государств, в которые разрешен экспорт огнестрельного оружия.21 декабря в ходе визита в Киев Фриланд сообщила, что украинские власти пока не обращались к Канаде по поводу такой возможности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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