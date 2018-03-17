Канада "безоговорочно поддерживает народ Украины", заверила министр
иностранных дел страны Христя Фриланд. Фриланд: Мы продолжим
оказывать давление на Россию Фото: EPA "Канада безоговорочно
поддерживает народ Украины. Мы продолжим оказывать давление на
Россию, в том числе через экономические санкции, пока она не
выполнит свои обязательства по международному праву в отношении
суверенитета Украины", – подчеркнула она.13 декабря 2017
года Канада включила Украину в список государств, в
которые разрешен экспорт огнестрельного оружия.21 декабря в ходе
визита в Киев Фриланд сообщила, что украинские
власти пока не обращались к Канаде по поводу такой
возможности.
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