Сводка Новостей
- Супрун с помощью карикатуры развенчала миф о заживляющих свойствах перекиси водорода
- Командующий украинскими Объединенными силами учился в Москве
- Экзамены на соответствие занимаемой должности сдали первые 998 украинских судей
- 39 cенаторов призвали власти США помешать строительству "Северного потока – 2"
- В Днепропетровской области патрульные подобрали раненую краснокнижную сову
|В Днепропетровской области патрульные подобрали раненую краснокнижную сову
|17.03.2018 02:22
|
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2020180131583844
По словам ветеринаров, сову, вероятно, сбил автомобиль. У птицы диагностировали сильный ушиб правой стороны и поврежденный глаз. Ее отправили в кислородную камеру и начали лечение."Как только лечение поможет сове оправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую природу", – отметили в патрульной полиции.
Поделитесь статьей с друзьями