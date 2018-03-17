Патрульные полицейские в Днепропетровской области подобрали на дороге раненую болотную сову и отвезли в ветеринарную клинику. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.52 | комментариев: Сову, вероятно, сбил автомобиль Фото: Патрульна поліція України / Facebook "В ночь на 14 марта на автодороге М-18 экипаж дорожной полиции обнаружил сову, которая лежала прямо посреди проезжей части... Оказалось, что птица совсем не могла двигаться. Оставить сову в таком состоянии патрульные не могли. Ее забрали с трассы и поместили в коробку. В дальнейшем полицейские связались с волонтерами и доставили сову в ветеринарную клинику. Как выяснилось, это птица редкого вида – болотная сова. Она занесена в Красную книгу Украины", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2020180131583844 По словам ветеринаров, сову, вероятно, сбил автомобиль. У птицы диагностировали сильный ушиб правой стороны и поврежденный глаз. Ее отправили в кислородную камеру и начали лечение."Как только лечение поможет сове оправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую природу", – отметили в патрульной полиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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