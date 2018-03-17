28 сенаторов от Республиканской партии и 11 от Демократической в обращении к министру финансов США Стивену Мнучину заявили, что "Северный поток – 2" "пагубно повлияет" на европейских союзников. Строительство "Северного потока –2" должно начаться в 2018 году Фото: EPA "Мы должны убедиться в том, что наши европейские союзники видят наше стремление поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока – 2" в долгосрочной перспективе", – сказано в письме.Также сенаторы отметили, что власть американского президента Дональда Трампа должна использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства этого газопровода.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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