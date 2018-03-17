Из 332 судей, результаты экзаменов которых в рамках аттестации уже
известны, проверку провалили пять судей апелляционных инстанций.
Экзамены сдавали судьи первой и апелляционной инстанций Фото: Вища
кваліфікаційна комісія суддів України / Facebook Проверку проходят
судьи, работающие в местных и апелляционных судах. Экзамены
начались у них 14 февраля.Комиссия отмечает, что известны
результаты экзаменов 332 судей. Пятеро из них – все они
представляют апелляционные инстанции – экзамен провалили.
Остальные ожидают собеседований и исследования судейских досье.По
информации ВККС, следующая группа из 1790 судей приступила к сдаче
экзаменов 22 февраля.Всех судей Украины планируют провести через
квалификационное оценивание до конца 2018 года.Аттестация судей
осуществляется в рамках проведения судебной реформы в Украине.
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