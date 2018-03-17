Перекись водорода эффективна только для механической очистки ран, пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун: При глубоких ранах перекись водорода может вызвать эмболию Фото: Уляна Супрун / Facebook "3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях – не заживляет и не обеззараживает раны", – отметила Супрун, сославшись на специализированную международную литературу.При этом она добавила, что более концентрированный раствор – от 30% и выше – подействует, "однако тогда вы получите химический ожог"."Сомнительным также является свойство раствора перекиси водорода обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая дезактивирует Н2О2", – добавила глава Минздрава.Супрун пояснила, что перекись водорода эффективна для механической очистки раны, то есть с таким же результатом ее можно промыть прохладной или теплой проточной водой."Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосудов и перекрыть проток крови). Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов", – подытожила она.Супрун также сопроводила пост карикатурой, в которой перекись приравнивается к подорожнику. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2054311598186730 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки водорода супрун перекись перекиси что Теги: общество