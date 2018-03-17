Внедрять электронные учебники в школах планируют начать осенью 2018 года, сообщило Министерство образования и науки Украины. Минобразования впервые закупило электронные книги в 2017 году Фото: mon.gov.ua Внедрять электронные учебники в школах хотят начать осенью 2018 года. Изучение такого опыта продлится до 2021 года. МОН планирует использовать 41 наименований экспериментальных учебников (пять – в первый год, 13 – во второй, 23 – в третий).Размещать электронный образовательный контент будет Национальная образовательная е-платформа.Не позднее 23 марта Минобразование начнет консультации с потенциальными производителями электронных учебников. До 30 марта ведомство будет принимать предложения от разработчиков, которые хотять поучаствовать в эксперименте.Не позднее 6 апреля общественности представят подробный план дальнейших действий.В 2017 году Минобразования впервые закупило электронные книги для учеников девятых классов. Литературу разместили в открытом доступе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки электронные марта года учебников закупило Теги: общество