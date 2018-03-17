Внедрять электронные учебники в школах планируют начать осенью 2018
года, сообщило Министерство образования и науки Украины.
Минобразования впервые закупило электронные книги в 2017 году Фото:
mon.gov.ua Внедрять электронные учебники в школах хотят начать
осенью 2018 года. Изучение такого опыта продлится до 2021 года. МОН
планирует использовать 41 наименований экспериментальных учебников
(пять – в первый год, 13 – во второй, 23 – в
третий).Размещать электронный образовательный контент будет
Национальная образовательная е-платформа.Не позднее 23 марта
Минобразование начнет консультации с потенциальными производителями
электронных учебников. До 30 марта ведомство будет принимать
предложения от разработчиков, которые хотять поучаствовать в
эксперименте.Не позднее 6 апреля общественности представят
подробный план дальнейших действий.В 2017 году Минобразования
впервые закупило электронные книги для учеников девятых классов.
Литературу разместили в открытом доступе.
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