Бывший глава генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко рассказал, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило к нему в конце 2017 года "через одного подчиненного". Луценко, он согласился на встречу, так как имел "свой национальный интерес". Об этом экс-глава ГПУ рассказал Радио НВ .

"С моей стороны, почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", - сообщил он.

Луценко рассказал, что он узнавал у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы вместе с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. "Если вдруг они подпадают под американский - начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - рассказал прежний руководитель украинской Генпрокуратуры.

Во время встречи на второй день визита в США Луценко с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

"Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича (Николая Злочевского - Ред.), который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы. <...> членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали довольно значительные средства… <...> Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион (долларов - Ред.)", - заявил Луценко.

Экс-глава ГПУ утверждает, что встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, выразил идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире Радио НВ действительно обвинил Демократическую партию США в продавливании своих интересов в Национальном антикоррупционном бюро по ряду дел.

"Я вижу, что все эти действия соответствуют интересу топ-руководителей Демократической партии , и все они, как правило, сходились в НАБУ или так называемых активистах, которые окружают и охраняют, поддерживают и рекламируют НАБУ. Поэтому с моей точки зрения, да, это и в том, и в другом случае, и в случае так называемого украинского вмешательства, и в случае вероятного конфликта интересов сына Байдена с украинской компанией НАБУ сработало на пользу демократов", — отметил Луценко.

Речь идет о двух резонансных делах. Деле "черной бухгалтерии" Партии регионов, материалы которой были опубликованы экс-нардепом Сергеем Лещенко и директором НАБУ Артемом Сытником, где фигурировала фамилия бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

А также о деле украинской компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Трампа на предстоящих выборах в США Джозефа Байдена Хантер.

Отметим, глава правового комитета Сената Линдси Грэм пригласил личного адвоката президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани дать показания о коррупции в Украине. Об этом сообщает CNBC.

Как сообщается, Джулиани открыто защищал Трампа, который попал в следствие по делу об импичменте, инициированном Палатой представителей в сентябре после того, как сотрудник американской разведки обвинил президента в том, что он попросил президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование по делу бывшего вице-президента Джо Байдена и его сын Хантера.

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