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|Луценко открыто обвинил Демократическую партию США в продавливали своих интересов через НАБУ
|08.10.2019 18:32
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Бывший глава генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко рассказал, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило к нему в конце 2017 года "через одного подчиненного". Луценко, он согласился на встречу, так как имел "свой национальный интерес". Об этом экс-глава ГПУ рассказал
Луценко рассказал, что он узнавал у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы вместе с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.
Во время встречи на второй день визита в США Луценко с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.
Экс-глава ГПУ утверждает, что встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, выразил идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире Радио НВ действительно обвинил Демократическую партию США в продавливании своих интересов в Национальном антикоррупционном бюро по ряду дел.
Речь идет о двух резонансных делах. Деле "черной бухгалтерии" Партии регионов, материалы которой были опубликованы экс-нардепом Сергеем Лещенко и директором НАБУ Артемом Сытником, где фигурировала фамилия бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
А также о деле украинской компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Трампа на предстоящих выборах в США Джозефа Байдена Хантер.
Отметим, глава правового комитета Сената Линдси Грэм пригласил личного адвоката президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани дать показания о коррупции в Украине. Об этом сообщает
Как сообщается, Джулиани открыто защищал Трампа, который попал в следствие по делу об импичменте, инициированном Палатой представителей в сентябре после того, как сотрудник американской разведки обвинил президента в том, что он попросил президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование по делу бывшего вице-президента Джо Байдена и его сын Хантера.