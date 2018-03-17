|
В результате авиаудара Турции по больнице в cирийском Африне погибли 16 человек – СМИ
|
17.03.2018 04:04
|
По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека,
между погибших в больнице Африна оказались две беременные женщины.
Агентство dpa со ссылкой на источники в медучреждении сообщило о
десятках пострадавших. Генштаб вооруженных сил Турции отрицает свою
причастность к авиаудару Фото: EPA Сирийский наблюдательный совет
по правам человека отметил, что между погибших оказались две
беременные женщины. Всего от бомбардировок в Африне и пригородах
погибли уже 43 человека.Генштаб вооруженных сил Турции заявил, что
информация об ударе по больнице не соответствует
действительности."Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким
образом, чтобы не причинять вреда мирным жителям", – цитирует
силовое ведомство турецкая газета Yeni Safak.Турция начала
военную операцию против формирований курдов в Африне 20
января. 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил,
что военные действия Турции на северо-западе Сирии отвлекают
от международных усилий, направленных на уничтожение
террористической группировки "Исламское государство".10 марта
президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в ходе операции в
Африне "нейтрализовали уже 3213
террористов".Курды, численность которых на сегодняшний день
достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции,
Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века
они пытались обрести национальную независимость. Турецкие
власти считают создание курдского государства или автономии
недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список
террористических организаций.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира