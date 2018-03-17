|
Из-за санкций РФ будет вынуждена сократить добычу нефти в ближайшие годы – доклад "Сколково"
|
17.03.2018 04:51
|
Если санкции против РФ будут усилены, а цена на нефть снизится до
$40 за баррель, добыча компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" начнет
падать уже в 2019 году, спрогнозировали эксперты энергетического
центра "Сколково". РФ испытывает нехватку технологий из-за санкций
Фото: EPA Отмечается, что добыча нефти в России с 2012-й по 2016
годы выросла на 6% до 548 млн тонн в год. В 2014–2017 годах
благодаря вложениям, сделанным до ввода санкций, были запущены
более десятка новых месторождений. Они обеспечили прирост добычи на
25 млн тонн нефти.Если санкции будут усилены, а цена на нефть
снизится до $40 за баррель, добыча начнет падать уже в 2019 году,
считают эксперты. В 2020 она должна составить 580 млн тонн, а в
2025-м – 505 млн тонн.При базовом сценарии спад добычи
прогнозируется к 2025 году до 540 млн тонн.Спад добычи можно было
бы компенсировать за счет разработки нетрадиционных запасов на суше
и морских месторождений. Но шельфовые проекты, как правило,
развиваются с участием иностранцев. В связи с этим санкции
действительно заморозили развитие этого сегмента, говорится в
исследовании.Также ограничительные меры повлияют на разработку
сланцевых месторождений – в РФ в ближайшие годы не будет
поставляться оборудование, которое используется для гидроразрыва
пласта при добыче сланцевой нефти. Сейчас у России есть около 80
комплексов для таких работ, из которых только 3% –
отечественные. С 2014 года, когда были введены санкции, в РФ не
произвели ни одного подобного флота.Нехватка технологий может
повлиять и на действующие традиционные месторождения, подчеркивают
эксперты.В прогнозе Международного энергетического агентства
говорится, что к 2023 году США станут крупнейшим производителем
нефти в мире, опередив Россию.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира