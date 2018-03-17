Украинец Григорий Вовчинский в Пхенчхане стал вторым в лыжной гонке на 10 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Вовчинский завоевывает медали на третьей Паралимпиаде подряд Фото: EPA Григорий Вовчинский стал вторым в лыжной гонке на 10 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Это уже шестая медаль черкасского спортсмена на Паралимпиадах. В Ванкувере в 2010-м и Сочи в 2014 году Вовчинский выиграл одно золото, два серебра и две бронзы, отмечает "Укринформ". В активе сборной Украины на турнире в Пхенчхане теперь шесть золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей. В общем зачете она занимает четвертое место после США, "нейтральных паралимпийских атлетов" (в таком статусе выступает сборная России) и Канады.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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