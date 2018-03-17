Украинец Григорий Вовчинский в Пхенчхане стал вторым в лыжной гонке
на 10 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата. Вовчинский завоевывает медали на третьей Паралимпиаде
подряд Фото: EPA Григорий Вовчинский стал вторым в лыжной гонке на
10 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата.Это уже шестая медаль черкасского спортсмена на
Паралимпиадах. В Ванкувере в 2010-м и Сочи в 2014 году Вовчинский
выиграл одно золото, два серебра и две бронзы,
отмечает "Укринформ". В активе сборной Украины на турнире
в Пхенчхане теперь шесть золотых, семь серебряных и семь бронзовых
медалей. В общем зачете она занимает четвертое место
после США, "нейтральных паралимпийских атлетов" (в таком
статусе выступает сборная России) и Канады.Соревнования в
Пхенчхане продлятся до 18 марта.
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