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В Киеве из-за снегопада ограничили въезд крупногабаритного транспорта. Понедельник могут объявить выходным
17.03.2018 08:19
Коммунальные службы Киева привели в максимальную готовность, заверил замглавы столичной госадминистрации Николай Поворозник. Водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог Фото: Сергей Кузьменко / Facebook Столичные власти с 19.00 16 марта ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город.Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заверил, что все коммунальные службы привели в максимальную готовность. Водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти могут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.

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