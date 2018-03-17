Коммунальные службы Киева привели в максимальную готовность, заверил замглавы столичной госадминистрации Николай Поворозник. Водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог Фото: Сергей Кузьменко / Facebook Столичные власти с 19.00 16 марта ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город.Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заверил, что все коммунальные службы привели в максимальную готовность. Водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти могут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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