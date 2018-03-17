Коммунальные службы Киева привели в максимальную готовность,
заверил замглавы столичной госадминистрации Николай Поворозник.
Водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог Фото:
Сергей Кузьменко / Facebook Столичные власти с 19.00 16 марта
ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город.Заместитель
председателя Киевской городской государственной администрации
Николай Поворозник заверил, что все коммунальные службы привели в
максимальную готовность. Водителей призвали не парковать автомобили
на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.Поворозник
отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий
городские власти могут рекомендовать объявить понедельник, 19
марта, выходным днем. Первоначально это будет касаться дошкольных и
общеобразовательных учебных заведений.
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