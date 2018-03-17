В настоящее время сборная Украины находится на пятом месте в
медальном зачете на Паралимпиаде 2018. Украинский лыжник Максим
Яровой принес Украине бронзовую медаль в лыжной гонке сидя на 7,5
км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Яровой занял третье место в лыжной гонке Фото: EPA Он стал
бронзовым призером в лыжной гонке сидя на 7,5 км между спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата.Первое место занял
корейский спортсмен Ей Хью Син, второе – американец Дэниэл
Кноссен.Украинец Тарас Радь занял в этой гонке четвертое место.В
настоящее время сборная Украины находится на пятом месте в
медальном зачете на Паралимпиаде 2018. В активе у украинской
сборной шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых
медалей.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта.
Украину на Играх представляет 31 спортсмен.
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