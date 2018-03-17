В настоящее время сборная Украины находится на пятом месте в медальном зачете на Паралимпиаде 2018. Украинский лыжник Максим Яровой принес Украине бронзовую медаль в лыжной гонке сидя на 7,5 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Яровой занял третье место в лыжной гонке Фото: EPA Он стал бронзовым призером в лыжной гонке сидя на 7,5 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Первое место занял корейский спортсмен Ей Хью Син, второе – американец Дэниэл Кноссен.Украинец Тарас Радь занял в этой гонке четвертое место.В настоящее время сборная Украины находится на пятом месте в медальном зачете на Паралимпиаде 2018. В активе у украинской сборной шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта. Украину на Играх представляет 31 спортсмен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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