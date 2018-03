Полиция Лондона в качестве приоритетной изучает версию убийства бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова при помощи собачьего поводка, пишет The Independent. Расследование дела Глушкова проводит контртеррористическая полиция Лондона Фото: ЕРА . Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник.Собеседник издания сообщил, что бывшего соратника бизнесмена Бориса Березовского Глушкова могли задушить собачьим поводком. По данным The Independent, британские следователи изучают эту версию в качестве приоритетной.Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным акционером.В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".В России у Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки глушкова гендиректора компании бывшего заместителя Теги: мир