|
В России проходит день тишины перед выборами президента
|
17.03.2018 10:11
|
Кандидаты на пост президента России в течение 17 марта не могут
вести агитацию, согласно российскому законодательству. Выборы
президента России состоятся 18 марта Фото: ЕРА В соответствии с
законом "О выборах президента РФ", предвыборная агитация на теле- и
радиоканалах, в периодических печатных изданиях и в сетевых
изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосования.Кандидаты и партии в течение 17
марта не могут вести агитацию – проводить митинги, встречи
избирателей, организовывать раздачу листовок.Секретарь
Центризбиркома России Майя Гришина напомнила 16 марта, что в этот
день недопустима не только прямая агитация, но и проведение
лотерей, связанных с выборами.При этом запрет не касается
материалов Центрального избирательного комитета России и
региональных комиссий с призывом прийти на выборы и информацией о
времени и месте голосования.В день выборов также нельзя будет вести
агитацию.Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018
года.Кроме действующего президента РФ Владимира Путина за эту
должность будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий
Явлинский ("Яблоко").
Сводка.нет - Новости Украины и Мира