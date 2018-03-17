Кандидаты на пост президента России в течение 17 марта не могут вести агитацию, согласно российскому законодательству. Выборы президента России состоятся 18 марта Фото: ЕРА В соответствии с законом "О выборах президента РФ", предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.Кандидаты и партии в течение 17 марта не могут вести агитацию – проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок.Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина напомнила 16 марта, что в этот день недопустима не только прямая агитация, но и проведение лотерей, связанных с выборами.При этом запрет не касается материалов Центрального избирательного комитета России и региональных комиссий с призывом прийти на выборы и информацией о времени и месте голосования.В день выборов также нельзя будет вести агитацию.Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.Кроме действующего президента РФ Владимира Путина за эту должность будут бороться семь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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