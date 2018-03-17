В Украине ожидаются снегопады и метели в течение 17–19 марта, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра. На дорогах Украины ожидается гололедица, в стране прогнозируют метели Фото: ЕРА 17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. В Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), кое-где гололед, налипание мокрого снега; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с.18 марта в Украине, кроме северных областей, снег и вьюга. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях – сильные снегопады, снежные заносы. В Карпатах очень сильный снег, в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.19 марта в стране снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, кое-где гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с."Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), кое-где в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный), а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", – сказано в сообщении.Укргидрометцентр предупреждал, что 17–19 марта в Украине ожидаются метели и понижение температуры до -16°.Столичные власти с 19.00 16 марта ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город.Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта выходным днем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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