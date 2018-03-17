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В Украине ожидаются снегопады и метели в течение 17–19 марта,
сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со
ссылкой на данные Укргидрометцентра. На дорогах Украины ожидается
гололедица, в стране прогнозируют метели Фото: ЕРА 17 марта в
Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской,
Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и
Сумской областях сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах
гололедица. В Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской,
Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), кое-где
гололед, налипание мокрого снега; в большинстве областей Украины
порывы ветра 15-20 м/с.18 марта в Украине, кроме северных областей,
снег и вьюга. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской,
Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской,
Кировоградской и Днепропетровской областях – сильные
снегопады, снежные заносы. В Карпатах очень сильный снег, в
большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах
гололедица.19 марта в стране снегопады, метели, на дорогах
гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской,
Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях
сильный снег, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Донецкой
областях мокрый снег с дождем, кое-где гололед, на юге и востоке
страны порывы ветра 15-20 м/с."Такие погодные условия могут
привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для
автотранспорта 2 (желтый), кое-где в центральных областях и
Прикарпатье 3 (красный), а также усложнить работу энергетической,
строительной отраслей и коммунального хозяйства", – сказано в
сообщении.Укргидрометцентр предупреждал, что 17–19 марта в
Украине ожидаются метели и понижение температуры до
-16°.Столичные власти с 19.00 16 марта ограничили въезд
крупногабаритного транспорта в город.Заместитель председателя
Киевской городской государственной администрации Николай
Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных
условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта
выходным днем.
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