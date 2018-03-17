Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук призвал участников и организаторов массовых акций в Украине 18 марта "проявить разумную бдительность". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тымчук: Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан Фото: nfront.org.ua "На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды", – написал он.Нардеп призвал организаторов и участников массовых акций проявить 18 марта "разумную бдительность"."В этом же контексте полностью поддерживаю решение запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины", – добавил Тымчук. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1494113097384007 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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