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|Паралимпиада-2018: Украинские лыжники завоевали две медали
|17.03.2018 10:43
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следовательно в активе украинской сборной 21 медальУкраинцы на Паралимпиаде-2018 завоевали серебро и бронзу.
Фото: 24 канал
Григорий Вовчинский стал вторым в лыжных гонках (10 км) между спортсменов в категории "стоя", говорится в сообщении на сайте соревнований.
Бронзу завоевал Максим Яровой в лыжных гонках на 7,5 км (сидя). В активе украинской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.
Напомним, на седьмой день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхан украинская сборная пополнила копилку тремя наградами, между которых золотая и две серебряные.
13 марта украинка Оксана Шишкова пополнила копилку сборной золотой наградой.
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