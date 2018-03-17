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Паралимпиада-2018: Украинские лыжники завоевали две медали
17.03.2018 10:43
Паралимпиада-2018: Украинские лыжники завоевали две медали
следовательно в активе украинской сборной 21 медаль
Украинцы на Паралимпиаде-2018 завоевали серебро и бронзу.
Паралимпиада-2018: Украинские лыжники завоевали две медали Фото: 24 канал

Григорий Вовчинский стал вторым в лыжных гонках (10 км) между спортсменов в категории "стоя", говорится в сообщении на сайте соревнований.

Бронзу завоевал Максим Яровой в лыжных гонках на 7,5 км (сидя). В активе украинской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

Напомним, на седьмой день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхан украинская сборная пополнила копилку тремя наградами, между которых золотая и две серебряные.

13 марта украинка Оксана Шишкова пополнила копилку сборной золотой наградой.

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